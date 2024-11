Cano deve ser relacionado, e volantes disputam titularidade no Fluminense

O Fluminense se prepara para um jogo de vida ou morte contra o Criciúma, nesta terça-feira, no Maracanã. Para o duelo pelo Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras tem apenas uma dúvida na equipe e deve contar com Germán Cano, que treinou nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho. A informação é do “ge”.

Germán Cano e o técnico Mano Menezes, afinal, revelaram que o atleta atuou com dores e deixou o gramado mancando. Na atividade desta segunda-feira, ele participou do treinamento com o grupo e deve ser relacionado.

Contudo, o treinador tem dúvida no meio-campo, especificamente, os volantes. Mano Menezes estuda colocar Bernal na vaga de Martinelli. O camisa 8, aliás, recebeu muitas vaias no empate com o Fortaleza, no Maracanã, na última sexta-feira. Por outro lado, o uruguaio entrou no decorrer da etapa final na partida pelo Brasileirão.

Assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima, Ganso; Arias, Keno, Kauã Elias.

O Fluminense soma 38 pontos, em 15º lugar, um a mais que Criciúma e Bragantino, que abrem a zona de rebaixamento. O Tricolor volta ao Maracanã, na próxima terça-feira, para enfrentar o Criciúma, rival direto na parte de baixo da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.