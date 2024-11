Manchester City x Feyenoord: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira, 26/11, no Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Feyenoord, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Champions. Fora do G8, afinal está em 10º lugar, com 7 pontos – zona de repescagem – os ingleses esperam uma boa vitória para retornar ao G8 (vaga direta às oitavas) e, assim, acabar com uma série de cinco derrotas seguidas. Foram três pelo Campeonato Inglês, uma pela Copa da Inglaterra e uma pela Champions (4 a 1 para o Sporting). Esta é a pior marca da equipe desde a chegada de Guardiola como treinador. Aliás, também é a primeira vez, desde que se tornou técnico, que Pep perdeu cinco jogos seguidos.

O Feyenoord tem uma campanha irregular. Está em 21º com seis pontos, posição que o coloca na zona de repescagem para as oitavas. Ao mesmo tempo que ostenta vitórias fora de casa sobre Girona e Benfica, levou uma surra em casa do Bayer Leverkusen (4 a 0).

Onde assistir

Este jogo terá transmissão exclusivamente pelo canal Max, a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o City

Guardiola coça a cabeça para achar a melhor formação de um time com uma série de desfalques: Ruben Dias, Rodri, Oscar Bobb e Kovacic, além de ter dúvida se poderá usar ou não Doku, o único que fez leves treinos na semana e tem chance de ser liberado pelo DM. Apesar de precisar de uma vitória para se manter na briga por vaga direta às oitavas, ele pode começar com De Bruyne, que vem jogando alguns minutos para ganhar ritmo depois de lesão. Guardiola não divulga a escalação, assim há alguns outros mistérios. Um deles está na lateral esquerda. Ake e Gvardiol brigam pela posição.

Como chega o Feyenoord

O que não falta é problema para o técnico do Feyenoord escalar o seu time. Afinal, são oito prováveis desfalques. Três deles entre os principais do elenco: Santiago Gimenez (quadril), o goleiro titular Justin Bijlow (músculo) e o capitão Quinten Timber (tornozelo). Além deles, são dúvidas Hugo Bueno, Lotomba, Ueda, Osman e Hartman. Assim, a escalação é uma incógnita.

MANCHESTER CITY X FEYENOORD

5ª rodada da Champions

Data e horário: 25/11/2024, 17h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Stonese Gvardiol (Ake); Mateus Nunes e Lewis; Savinho, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

FEYENOORD: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko e Smal; Hwang, Zerrouki, Milambo; Moussa, Carranza, Paixao. Técnico: Brian Priske

Árbitro: Radu Marian Petrescu (ROM)

Auxiliares: Radu Adrian Ștefan Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu (ROM)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

