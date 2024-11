Fluminense x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Criciúma medem forças nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Um duelo que promete ser eletrizante, visto que a diferença entre as equipes na classificação é de apenas um ponto, no momento.

Após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, o Tricolor de Laranjeiras soma 38 pontos e ocupa a 16ª rodada da competição. O Tigre, por sua vez, tem 37 pontos e está no Z4, na 17ª colocação, com uma vitória a menos que o adversário.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (25) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Para o duelo decisivo, o técnico Mano Menezes não terá problemas por suspensões, visto que nenhum dos pendurados foram advertidos diante do Fortaleza. Assim, deve ter quase todo o elenco à disposição para o momento crucial da temporada. Por outro lado, o atacante Lelê, que só volta aos gramados em 2025, e Ignácio, que se recupera de dores no joelho esquerdo, devem ser os desfalques.

Como chega o Criciúma

O comandante Cláudio Tencati deve promover três mudanças no Tigre nesta terça-feira (25). Dessa forma, o lateral-direito Claudinho está suspenso, enquanto Dudu deve aparecer entre os titulares. Além disso, o lateral-esquerdo Miguel Trauco e o zagueiro Wilker Ángel estão de volta após a Data Fifa com suas respectivas seleções. Por fim, uma opção é a utilização de Marcelo Hermes, mais avançado, em uma dobra pela esquerda.

FLUMINENSE X CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 26/11/2024, às 19h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Ronald (Matheusinho) e Marcelo Hermes; Vizeu e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

