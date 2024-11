Fortaleza x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte de cima da tabela, Fortaleza e Flamengo fazem duelo, nesta terça-feira (26/11), às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é fundamental para ambos continuarem vivos na briga pelo título. O confronto também marca um encontro entre o técnico mais novato, Filipe Luís, e o mais longevo, Vojvod, no comando de um clube.

O Leão, afinal, é o quarto colocado, com 64 pontos, e se ganhar diminui a diferença para Palmeiras e Botafogo a três pontos (ambos estão com 70), a três rodadas do fim da competição. Com 62 e na quinta posição, o Flamengo, aliás, pode diminuir a desvantagem para os líderes a cinco pontos, caso ganhe. Se perder, ficará a oito, com nove a se jogar, praticamente dando adeus a qualquer chance de levantar a taça.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza e Flamengo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Fortaleza

Sem jogadores suspensos, e apenas com o volante Pedro Augusto machucado, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter a base que vem tendo bom desempenho nas últimas partidas. Matheus Rossetto volta ao meio de campo depois de cumprir suspensão no empate por 2 a 2 contra o Fluminense. Rossetto, aliás, jogará ao lado de Hércules e Martinez, trio que vem desempenhando bem a função no meio de campo. No ataque, Marinho, Lucero e Moisés novamente começam jogando.

Fora de campo, há promessa de casa cheia na Arena Castelão. Os ingressos para a torcida do Fortaleza estão esgotados. O clube divulgou a informação nas próprias redes sociais na manhã desta segunda-feira (25).

Como chega o Flamengo

Pelo lado carioca, o técnico Filipe Luís tem dois jogadores suspensos: o zagueiro Fabrício Bruno e o volante Evertton Araújo. Entretanto, o treinador conta com retornos de oito jogadores. Gabigol, aliás, volta após dois jogos afastado, mesma situação de Gerson, Léo Ortiz, Gonzalo Plata e Varela, que estarão à disposição após ficarem fora dos 2 a 1 sobre o Cuiabá por causa da Data Fifa.

De La Cruz, afinal, está recuperado de lesão muscular. Ele não joga desde a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em 20 de outubro. Além do uruguaio, o zagueiro David Luiz, afinal, está à disposição após um quadro febril. Por fim, o esquema tático do time é dúvida: se Filipe Luís vai no 4-4-2, com Alcaraz sendo opção no meio, ou no 4-3-3, com retorno de Gabi ao lado de Bruno Henrique, e Michael e Plata como opções.

FORTALEZA x FLAMENGO

35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 26/11/2024 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Premiere

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Eros Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules e Martinez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Alcaraz (Michael) e Gerson; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico Filipe Luís.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Licia Beiersdorf Flor e Thiago Augusto Kappes (Ambos RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

