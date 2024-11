Richard Ríos esquenta ‘final do Brasileirão: ‘Palmeiras está acostumado com jogos grandes’

O Palmeiras deu continuidade à preparação para a “final antecipada” contra o Botafogo na terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do trabalho técnico em dimensõs reduzidas na Academia de Futebol, o elenco descontraiu em um recreativo na parte final. O último treino, com a provável equipe titular no campo, ocorrerá na manhã do dia do jogo.

O meio-campista Richard Ríos comentou a respeito do confronto diante dos cariocas, atualmente vice-líderes do campeonato, com a mesma pontuação do Verdão, sem esquecer de convocar o apoio em massa dos palestrinos.

“Estamos acostumado a jogos grandes, difíceis. No Campeonato Brasileiro, não tem facilidade, então sempre dou o máximo em todos os jogos, que são finais para nós. Vamos entrar em campo para deixar a nossa vida. São duas grandes equipes, mas tenho certeza de que, com o apoio dos torcedores desde o primeiro até o último minuto, podemos fazer uma grande partida e sair com a vitória”, iniciou ele, que é o terceiro colombiano com mais partidas pelo clube, atrás apenas de Borja e Muñoz.

Ríos lidera estatística no Palmeiras

Ríos chegou ao Verdão em 2023 após se destacar pelo Guarani no Campeonato Paulista e soma 99 confrontos (60 como titular) pelo Maior Campeão do Brasil – são seis gols anotados até então. Próximo de alcançar a marca centenária, o jogador valorizou o clube.

“O sentimento é de felicidade. Venho realizando muitos sonhos aqui no clube e na seleção do meu país. Esse ano foi muito importante, de altos e baixos, que todo mundo passa na vida. Sou um simples jovem que está correndo em busca dos sonhos, que está errando, mas tentando acertar e fazer as coisas da melhor forma. A marca de 100 jogos é muito importante para mim em um clube tão importante como o Palmeiras, um clube que aprendi a amar muito, que me deu e está me dando muita coisa. É gratificante. Tenho muito a agradecer aos funcionários e aos meus companheiros que estão dia a dia me ajudando. É um trabalho coletivo. Estou muito feliz”, encerrou.

Richard Ríos, aliás, é o atleta que mais entrou em campo na campanha do título nacional do ano passado 2023, com 37 jogos de 38 possíveis. Na sequência, aparece Weverton, com 35.

Em busca do 13º título brasileiro, o quinto no sistema dos pontos corridos, o Palmeiras pode alcançar um feito histórico: se tornar o primeiro clube do Brasil a faturar por três anos consecutivos o campeonato estadual e o nacional. O Verdão assumiu na 35ª rodada a ponta do Brasileirão pela primeira vez.

