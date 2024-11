Atlético confirma desfalque de Zaracho para a final da Libertadores

O Atlético anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), que o meia Matías Zaracho sofreu uma lesão na coxa direita e não jogará a final da Libertadores. O jogo está marcado para sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina.

Zaracho se lesionou durante a partida contra o São Paulo, no último fim de semana, que terminou empatada em 2 a 2. Em um momento do jogo, o meia caiu no gramado reclamando de dores e precisou sair de campo chorando, visivelmente abalado.

O jogador vem enfrentando problemas físicos recorrentes desde 2021, o que o mantém frequentemente no departamento médico. Apesar disso, em 2024, ele participou de 31 partidas, algumas delas entrando no decorrer do jogo.

Além de Zaracho, o técnico Gabriel Milito também não contará com o atacante Cadu, que sofreu uma grave lesão no joelho direito. A previsão é a de que Cadu só volte aos gramados em 2025.

