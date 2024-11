Palmeiras colocará telão atrás de palco no jogo contra o Botafogo

O Palmeiras entra em campo na noite desta terça-feira (26) para um duelo direto pela briga do título brasileiro, contra o Botafogo. Entretanto, mesmo com o clima de decisão, o Verdão terá capacidade reduzida no Allianz Parque para a “final antecipada” do campeonato.

Isso acontece porque o estádio receberá um show de Roberto Carlos, na próxima quarta-feira (27), e o palco já estará montado em frente ao setor Gol Norte. Porém, para evitar um prejuízo maior, o Palmeiras repetirá uma ação já feita antes: o telão atrás da estrutura.

Desta forma, o clube retransmitirá as imagens do telão do estádio, apenas com o som ambiente, para quem estiver no setor. Os torcedores no local não terão vista para o gramado. As entradas, no local, foram disponibilizadas de forma gratuita para sócios do Verdão.

Essa é a terceira vez que o Palmeiras utiliza esse recurso para jogar em casa em meio a shows. A primeira, foi contra o São Paulo, na final do Paulistão de 2022. A outra, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão do mesmo ano.

