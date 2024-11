Pai de Neymar revela que ficou rico antes do jogador

Com a função de cuidar da carreira do filho desde o início, quando ainda era uma promessa do Santos, o pai de Neymar revelou que enriqueceu primeiro que o craque. O empresário disse que, em 2013, o jogador não tinha R$ 5 milhões na conta, enquanto já faturava R$ 40 milhões por ano com sua empresa.

“Eu ganhei mais dinheiro com o meu filho. Fiquei rico antes dele. Em 2013, o maior salário de Neymar foi de R$ 200 mil. O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta quando ele saiu do Santos [para o Barcelona]. E eu já faturava R$ 40 milhões por ano como empresa [com a imagem dele]”, disse em entrevista ao podcast Round Cast.

“Desde 2006, Neymar é cliente da minha empresa. Neymar é CPF, eu sou CNPJ [dono da empresa]. Mas todas as decisões são dele. Hoje, 90% dos nossos contratos são todos de fora [do país]”, completou Neymar Pai.

O empresário segue como gestor de Neymar, mas destacou que o atleta tem o total controle de sua carreira hoje. Aos 32 anos, o jogador é o camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Mas devido a uma nova lesão, que colocou o craque novamente fora dos gramados, o clube estuda uma possível rescisão de contrato e há a possibilidade de retornar ao Peixe.

“Ele está lá, com todo o controle nas mãos e nos pés. Eu não tenho mais o que fazer. A única oportunidade que ele me dá é de falar. Fico no ouvido dele: ‘Diminui, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera’. Mas, na hora que o acidente acontece, seguimos juntos para o mesmo caminho”, disse.

Empresas de Neymar Pai

Atualmente, segundo o jornal Extra, o pai de Neymar é proprietário de cinco empresas: a NS10 Holding e Participações S.A., a Lisul Serviços Especializados para Aviação Ltda., a N Consultoria Esportiva e Empresarial Ltda., o Instituto Projeto Neymar Jr., e a NN Administração de Bens, Participações e Investimentos Ltda., responsável por gerenciar os ganhos com a imagem e publicidades do jogador.

