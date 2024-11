Ex-campeão do UFC pede Vini Jr na seleção de Camarões

Já imaginou Vini Jr com uma camisa de outra seleção? Essa foi a ideia do ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou, em um post em seu Instagram. O lutador chamou o jogador brasileiro para defender a seleção de Camarões, seu país natal.

O “convite” veio menos de uma semana após a CBF entregar um teste de ancestralidade a Vini Jr, na campanha “Raízes de Ouro”. O craque do Brasil e do Real Madrid tem seus ancestrais do país da África Central. Com isso, o lutador fez a postagem, mostrando que já tem camisas camaronesas com o nome do jogador.

““Eu já tenho minhas camisas do Vinícius Jr prontas para a seleção de Camarões. Irmão @vinijr, estamos te esperando em casa impacientemente. @fifaworldcup aí vamos nós!”, colocou Ngannou na rede social.

Entretanto, o desejo de Ngannou fica só no sonho. De acordo com as normas da Fifa, um jogador só pode defender outra seleção se tiver no máximo avós de uma determinada ou morar por mais de cinco anos no país em questão. Além disso, Vini Jr já defendeu o Brasil em jogos oficiais, o que impede o jogador de atuar fora da Seleção Brasileira.

