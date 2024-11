Bayern x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Alerta de grande jogo na Champions, Bayern e PSG. Os dois gigantes se enfrentam nesta terça-feira, 26/11, pela quinta rodada da fase de liga das Champions. O duelo será na Allianz Arena, às 17h (de Brasília).

Apesar da força econômica e das equipes repelta de astros, tanto Bayern quanto PSG estão mal na tabela. Dessa forma, precisam da reação. O Bayern tem seis pontos e um modesto 17º lugar, o que o colocaria nesse momento apenas na zona de repescagem (entre 9º e 24º lugares). Já o PSG, com quatro pontos, está em 25º lugar. Ou seja: mesmo ganhando, jogaria a repescagem e estaria eliminado.

Onde assistir

O duelo entre Bayern e PSG terá a transmissão do SBT, além de TNT (fechada) e Max (Streaming).

Como chega o Bayern

O desfalque do time do treinador Vincent Kompany está no meio de campo. João Palhinha sofreu uma lesão na coxa esquerda. Assim, o veterano Goretzka ganha uma vaga ao lado de Kimmich, formando a dupla de volantes. Gnabry, que teve um pouco de descanso no jogo pela Bundesliga contra o Augsburg, retorna ao time titular e, ao lado de Olise e Musiala, será responsável por municiar o artilheiro Kane, que está vivendo grande fase: nos 3 a 0 contra o Augsburg, marcou os três gols. O inglês é um dos artilheiros da Champions League (5 gols) e do Campeonato Alemão (14 gols, em 11 jogos).

Kane lembrou que, em uma semana, o Bayern terá três desafios gigantes: o PSG pela Champions League, o arquirrival Dortmund no sábado pelo Campeonato Alemão e, na próxima terça-feira, jogo pelas oitavas de final da Copa da Alemanha contra o atual campeão nacional, Bayer Leverkusen.

Começará uma semana de grandes desafios. Mas estamos jogando muito bem nas últimas partidas e queremos essa vitória para manter o bom momento”, disse Kane.

Como chega o PSG

O PSG segue sem os lesionados de longa data – Lukas Hernández, Gonçalo Ramos e Kimpembe – mas conta com a volta de Nuno Mendes, que começará no banco, já que não está 100%. O treinador Luis Enrique deve escalar o time no 4-3-3, aproveitando a qualidade de Dembélé, Asensio e Barcola para buscar a segunda vitória na competição e se aproximar do G8. Ele disse que a pressão pelo resultado está com o Bayern, mas que ninguém espera um PSG fechado.

“O Bayern é favorito sempre que joga, em todas as competições. Isso é verdade hoje e também será verdade em dez anos. É um clube que tem muito peso na Alemanha e na Europa. Mas, assim como o Bayern, temos similaridades principalmente no ataque. Sempre queremos a bola e pressionamos fortemente”, disse Luis Enrique

BAYERN X PSG

5ª Rodada da Champions

Data e horário: 26/11/2024, às 17h (de Brasília)

BAYERN: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Auxiliares: Mihai Marius Marica e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

