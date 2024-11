Globo compra direitos de transmissão de importante campeonato estadual

As transmissões de futebol no Brasil têm passado por mudanças significativas, com novas divisões de direitos e formatos de exibição. Essa reorganização trouxe um novo valor comercial aos campeonatos estaduais, que antes eram vistos apenas como tradição. Pensando nisso, a Globo decidiu investir no Campeonato Gaúcho, adquirindo seus direitos de transmissão.

O contrato, válido por três temporadas (de 2025 a 2027), faz parte da estratégia da emissora para fortalecer o Premiere, seu serviço de pay-per-view. O acordo também inclui transmissões na TV aberta, pela afiliada RBS, e no SporTV. O Premiere, por sua vez, exibirá todos os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude.

Nos últimos anos, aliás, a Globo reduziu sua aposta nos estaduais, priorizando contratos de curta duração devido ao retorno comercial limitado. No entanto, essa postura mudou com a adoção do novo modelo de calendário do futebol brasileiro.

A emissora também se antecipou ao cenário de 2025, quando passará a transmitir o Campeonato Brasileiro em um formato diferente. Com o acordo firmado com os clubes da Libra, a Globo terá apenas quatro jogos por rodada: um para a TV aberta e dois para o SporTV, deixando o Premiere com menos conteúdo exclusivo. A aquisição do Campeonato Gaúcho é uma das soluções para preencher essa lacuna e atrair assinantes.

Novo formato do Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho, aliás, também passará por mudanças a partir de 2025. A competição contará com 12 times, divididos em três chaves. Grêmio, Internacional e Juventude serão cabeças de chave. O torneio está previsto para começar no dia 22 de janeiro e terminar em 16 de março, assim com um formato mais dinâmico e atrativo para os torcedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.