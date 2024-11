Guardiola analisa momento do City e cita lesões: ‘Devolvam os meus jogadores’

Com cinco derrotas consecutivas, o Manchester City não consegue se encontrar na temporada. Nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), a equipe tentará quebrar essa sequência negativa no duelo com o Feyenoord pela Champions League. Assim, para o treinador Pep Guardiola, a principal dificuldade do time é com o grande número de jogadores lesionados.

“Devolva os meus jogadores e verá alguma coisa. É muito difícil ter que ficar sem quatro dos seus zagueiros. Dois meio-campistas estão lesionados, Rodri também está fora como o melhor jogador do mundo. Três alas estão lesionados”, disse

“Só quero meus jogadores de volta. Então você vai ver o verdadeiro Manchester City”, pediu o treinador espanhol, na sequência.

No último sábado, os Citizens não tiveram força para bater o Tottenham e saíram de campo com uma derrota por 4 a 0 pela Premier League. Além disso, Rodri, Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Oscar Bobb e Rúben Dias aumentam a lista de lesionados.

O City não enfrentava uma série de mais de duas derrotas desde 2018, quando o time perdeu três jogos seguidos, para o Liverpool, nos jogos de ida e volta da Liga dos Campeões 2017/18, e Manchester United, pela Premier League.

Por fim, a equipe havia atingido a marca de 52 jogos sem perder jogando em casa, mas acabou derrotada por 4 a 0 para o Tottenham.

