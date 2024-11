Conheça o grupo do Fluminense na Copinha 2025, sediado em Lins

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos, clubes participantes e as sedes da Copinha de 2025, nesta segunda-feira (25). O evento ocorreu no Mercado Pago Hall, localizado no complexo da Arena Pacaembu, palco da decisão do dia 25 de janeiro. O Fluminense ficará no Grupo 10, que será sediado em Lins, ao lado de Linense-SP, Coimbra-MG e Inter de Limeira-SP.

O torneio irá acontecer entre 2 a 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. De acordo com o regulamento, ele reunirá 128 clubes, divididos em 32 grupos. Na sequência, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata.

Na busca pelo hexacampeonato, o Tricolor é o segundo maior campeão, ao lado do Internacional, da mais famosa competição de base do país (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989). Ele está atrás apenas do Corinthians, que tem 11 conquistas.

As partidas da Copinha de 2025 terão transmissão em quatro segmentos: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV e Futebol Paulista (ambos no YouTube).

