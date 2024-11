Diretoria não vê novo centroavante como prioridade no São Paulo

A comissão técnica do São Paulo já iniciou o planejamento para 2025 e pediu a diretoria a chegada de um novo centroavante. Contudo, um novo camisa 9 chegando no Morumbi será um pouco complicado. Conforme apurou o Jogada10, a contratação de um novo goleador não é a prioridade do Tricolor neste momento.

A diretoria do São Paulo foca neste momento na contratação de um lateral-esquerdo, um lateral-direito e um meia armador. Além disso, a chegada de um novo centroavante dependeria exclusivamente da venda de jogadores. O Tricolor estabeleceu um limite de gastos para 2025 e não vai ultrapassar este teto, a não ser que as contas se equilibrem.

Atualmente, o São Paulo conta com Calleri e André Silva para a posição. O argentino está lesionado e o brasileiro, que vem tendo oportunidades, não decepciona. Nos últimos três jogos, marcou duas vezes, incluindo o gol de empate contra o Atlético-MG, que confirmou a vaga no torneio continental. Contudo, não é visto como um titular absoluto.

Técnico do São Paulo quer nova opção no ataque

Luis Zubeldía não gostou de ter perdido Juan, no meio da temporada, para o Southampton. O argentino acredita que o Tricolor precisa de mais opções por conta do calendário brasileiro.

“Nós jogamos apenas com um centroavante reserva e precisamos rever isso, pois tínhamos o Juan no primeiro semestre para supri-los também, e agora não temos e é difícil isso em um campeonato como o Brasileirão, que tem muitas datas. O São Paulo ganhou seis Brasileiros, para você ver como é difícil ganhar”, disse o treinador, após à partida contra o Galo.

