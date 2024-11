Empresário de Luís Castro visita as instalações do Santos

O Santos está cada vez mais otimista visando a contratação do técnico Luís Castro. Nesta segunda-feira (25), o empresário do treinador, Antônio Teixeira, veio ao Brasil e se reuniu com a diretoria do Peixe. O agente também foi à Baixada Santista e conheceu as instalações do Alvinegro Praiano, além do CT Rei Pelé.

O entorno do comandante português garante que, neste momento da carreira, a escolha do comandante falará menos sobre dinheiro e mais sobre projeto. Por isso, Luís Castro deve tomar uma decisão sobre seu futuro no meio de dezembro. Em contrapartida, o Santos quer uma resposta até sexta-feira (29).

No encontro, o empresário do treinador deu sinais positivos durante a visita. Ele retorna para Lisboa ainda nesta semana e ainda vai ouvir Luís Castro, que viajou para Dubai para também conhecer as instalações de uma equipe do Oriente Médio. O agente garante que o português não tem nada acertado com nenhum clube no momento.

Castro é visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma boa mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação para o retorno à Série A. Assim, o Peixe não descarta fazer um forte esforço financeiro para ter o treinador.

Recentemente, foi revelado que o português exigiu uma folha salarial alta para sua comissão técnica e um aporte financeiro de R$50 milhões para contratações. O treinador quer um projeto forte para poder brigar por títulos em 2025 e por isso não tem pressa para acertar com um novo clube.

Santos quer Luís Castro para montar um time competitivo

Além disso, o Peixe sabe que precisa acertar no novo treinador, por conta dos desafios que terá em 2025. O clube retorna à elite do futebol brasileiro e precisa fazer um forte trabalho para mostrar força entre os principais nomes do Brasileirão. O Santos também quer uma equipe que brigue pelos títulos na temporada.

Normalmente, um clube que sobe da Série B, sofre bastante no ano seguinte para se manter na elite. Contudo, o objetivo do Santos é brigar em todas as frentes em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.