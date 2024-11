Luiz Henrique e Estêvão chamam protagonismo na decisão do Brasileirão

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26/11), às 21h30, no Allianz Parque, naquele que pode ser a grande ”final” do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam praticamente empatadas na competição, com 70 pontos somados, mas o Verdão levando a vantagem no número de vitórias. Contudo, os dois também colocam frente a frente os dois craques do torneio de pontos corridos neste momento: Estêvão e Luiz Henrique.

O ano dos dois tem algumas semelhanças. Afinal, ambos os jogadores costumam atuar pelo lado direito do ataque e costumam ser um tormento para a defesa adversária. Além disso, a dupla recebeu sua primeira chamada na carreira para defender a Seleção Brasileira em 2024, mostrando a grande temporada que vem fazendo.

“São dois belíssimos jogadores, dos melhores que existem no Campeonato Brasileiro. Dois jogadores de grandíssima qualidade, dois desequilibradores, que fazem diferença para cada uma das equipes, que têm um papel importante a desempenhar em cada uma delas. E que têm a oportunidade de dar o melhor para acrescentar às próprias equipes aquilo que os seus treinadores vão pedir e aquilo que nós precisamos de cada um”, disse Artur Jorge, técnico do Botafogo, após o jogo contra o Vitória.

Estêvão lidera o Palmeiras com apenas 17 anos

Se o Palmeiras conseguiu novamente uma arrancada no Campeonato Brasileiro e hoje figura como líder do Campeonato Brasileiro, muito se passa por Estêvão. Afinal, das 35 rodadas disputadas no campeonato até aqui, Estêvão entrou em campo 28 e foi titular em 23 oportunidades. São 12 gols marcados e nove assistências servidas ao longo da competição. No total, são 21 participações diretas em gols. Além disso, é o goleador máximo da competição até aqui.

“No início, nem pensava nisso (gols e assistências). Há dois meses, nem via estatísticas, estava mais preocupado em jogar, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Busco ser artilheiro e líder de assistência. O mais importante mesmo é ser campeão”, disse Estêvão, em entrevista recente.

Os números impressionam, mas chamam ainda mais a atenção quando lembramos que Estêvão tem apenas 17 anos. Agora, sem fugir da responsabilidade, quer mostrar que pode ser o rosto da equipe e conduzir o Verdão para o tricampeonato brasileiro.

Luiz Henrique influencia todo o Botafogo

Se Estêvão é um rosto que todos estão conhecendo agora, o futebol encantador de Luiz Henrique não é novidade no universo do futebol. A fera, que despontou nas categorias de base do Fluminense em 2020, hoje aparece como o jogador mais decisivo de um Botafogo que briga por todas as frentes. Mesmo precisando passar pelo futebol europeu, antes de encantar o Brasil.

O atacante do Botafogo tem números mais modestos no Brasileirão. Com sete gols no campeonato, é o artilheiro da equipe carioca, mas com apenas três assistências. Contudo, o protagonismo e importância de Luiz Henrique passa por sua influência em diferentes momentos do jogo, quando o Glorioso consegue pressionar, criar e encontrar brechas, sempre junto com seu atleta mais desequilibra.

Agora, Luiz Henrique quer o nome e rosto estampados em General Severiano. Para isso, terá que mostrar novamente seu poder de decisão, em uma das partidas mais importantes dos últimos anos do Botafogo.

