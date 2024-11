Cristiano Ronaldo recebe elogios de Elon Musk após gols

O brilho de Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr na Champions da Ásia repercutiu pelo mundo. Autor de dois gols no jogo, o português recebeu elogios até mesmo de Elon Musk, empresário norte-americano que é proprietário da Space X, da Tesla e de outras empresas de tecnologia.

Homem mais rico do mundo – segundo a revista Forbes -, Musk reagiu posteriormente a uma publicação do camisa 7 no X (antigo Twitter), rede social que também é de propriedade do empresário.

“Parabéns”, escreveu o norte-americano na postagem do português, que valorizava a vitória de seu time na competição continental.

Veja a publicação no X:

Congrats! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

A vitória do Al Nassr praticamente encaminhou a classificação da equipe para a próxima fase da Champions da Ásia. Assim, a equipe chegou aos 13 pontos em cinco jogos (quatro vitórias e um empate). O próximo desafio é contra o Al-Saad, do Qatar.

Números de Cristiano Ronaldo na temporada

Depois de um início tímido na temporada, Cristiano Ronaldo voltou ao modo ‘robozão’. Atualmente, o português soma 13 gols e três assistências em 17 jogos pelo seu clube até o momento.

