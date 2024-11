Neymar ‘se apoia’ em Snoop Dogg e manda recado aos haters

Um dia após demonstrar descontentamento às críticas de Fred Bruno, Neymar usou seu perfil no Instagram para mandar um recado direcionado àqueles que também o julgam. O astro do Al-Hilal compartilhou em seus stories o post de outro astro, o rapper norte-americano Snoop Dogg, com uma mensagem direcionada aos seus ‘haters’.

A mensagem, publicada em inglês, diz algo nessa linha: “Trabalhe duro até seus haters (inimigos) perguntarem se você está contratando”. Neymar compartilhou a publicação depois de ironizar as declarações do jornalista Fred Bruno, da Globo, sobre suas posturas extracampo.

“(…) Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis [fora de campo]. Chega época de Copa do Mundo, não só quem entende de futebol que torce, tem uma galera de fora, então tem uma galera que torce contra o Neymar”, dizia um trecho da fala de Fred ao canal de Antônio Tabet, do UOL. O jogador rebateu: “Um fanfarrão”.

Neymar nas redes sociais

Afastado novamente dos gramados para tratar de lesão, Neymar tem aparecido bastante nas redes sociais ultimamente. O jogador recentemente quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo Rodri e Vini Jr. e cutucou o volante do Manchester City após críticas ao brasileiro do Real Madrid.

“Virou falador”, escreveu Ney no post com trechos da entrevista de Rodri sobre Vinicius Júnior.

No entanto, é inegável que o astro do Al-Hilal mexe com as emoções do torcedor. A publicação de Snoop Dogg, por exemplo, acabou tomada por brasileiros que comentaram “Tropa do Ney” no post. Além disso, o nome do craque esteve entre os mais mencionados da web ao longo de toda segunda-feira (25) devido à polêmica com Fred.

