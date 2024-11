Vini Jr recebe reedição de chuteira clássica de Ronaldo Fenômeno

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, recebeu uma novo modelo de chuteira da Nike. A peça possui inspiração na Mercurial Vapor 1, um clássico da marca eternizado por Ronaldo Fenômeno, em 2002. O item contará com edição limitada.

Ao todo, serão 4.500 unidades comercializadas, cada uma com referências a trajetória do ex-camisa 9 no futebol. Além disso, os pares contarão com uma etiqueta exclusiva, representando a numeração dentro da edição limitada.





Sobre o seu design, a chuteira tem inspiração na velocidade dos carros esportivos, com intuito de transmitir a ideia de agilidade e dinâmica presentes no futebol moderno.

“É um sentimento muito especial usar essas chuteiras agora, conhecendo toda a história por trás delas. Elas são um símbolo de uma das maiores lendas do futebol, Ronaldo. Mal posso esperar para estreá-las nos próximos jogos. Espero marcar tantos gols quanto o R9 marcou com elas”, afirmou Vini sobre o lançamento.

Vini Jr lesionado no Real Madrid

Contudo, apesar da ansiedade para estrear a nova chuteira, Vini Jr precisará esperar mais um pouco. No último domingo, o brasileiro reclamou de dores musculares após o duelo contra o Osasuna, pela La Liga. Posteriormente, exames detectaram uma lesão na coxa. A expectativa é que ele fique ao menos um mês fora de combate.

Atualmente, o camisa 7 soma 18 jogos, com 12 gols e oito assistências na temporada.

