Gabriel Milito destaca titular do Atlético como o melhor do Brasil

O técnico Gabriel Milito vive um momento especial à frente do Atlético. Após levar o time à final da Copa do Brasil, ele agora busca o título da Libertadores. E, segundo o treinador, um dos pilares dessa trajetória é o goleiro titular da equipe.

Milito, aliás, não poupou elogios a Everson, a quem considera o melhor goleiro do Brasil atualmente. O técnico argentino ressaltou que o estilo de jogo do arqueiro se encaixa perfeitamente com sua visão de futebol.

“Para mim, Everson é o melhor do futebol brasileiro. Ele é perfeito para minha equipe e para a forma como vejo o futebol. É um goleiro fantástico, experiente, vencedor. Defende muito bem, joga com os pés e é corajoso. Tem tudo o que um goleiro de alto nível precisa”, declarou Milito durante o programa Bola da Vez, da “ESPN”.

Números de Everson no Atlético

Desde que chegou ao clube em 2020, Everson já disputou 274 partidas, acumulando 145 vitórias, 73 empates e 56 derrotas. Com a camisa do Galo, afinal, ele conquistou quatro Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023 e 2024), além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa do Brasil de 2022.

