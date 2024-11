Ex de zagueiro do Vasco perde ação judicial e terá de pagar mais de R$ 1,3 milhão

A influenciadora digital Úrsula Perez, ex-esposa do zagueiro Maicon, do Vasco, sofreu uma derrota significativa na Justiça e precisará pagar mais de R$ 1,3 milhão. Conhecida por compartilhar vídeos de viagens luxuosas nas redes sociais, Úrsula entrou com uma ação contestando gastos feitos no cartão de crédito, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu contra ela. A decisão ainda permite recurso.

Úrsula alegou que detectou compras indevidas em seu cartão Visa após retornar de uma viagem à África, onde visitou Moçambique e Angola, em junho de 2022.

No processo, ela acusou o Banco XP, emissor do cartão, de omissão e negligência ao não realizar os estornos das cobranças contestadas. Entre os gastos questionados estavam R$ 122 mil em um cassino e mais de R$ 400 mil em um shopping de luxo, que abriga marcas renomadas.

Decisão judicial

Após uma perícia técnica, o Tribunal concluiu, afinal, que o cartão físico, utilizando chip e senha, realizou todas as transações, eliminando a possibilidade de fraude. Com base nesses dados, a Justiça rejeitou o pedido de Úrsula para declarar os débitos inexistentes.

Contudo, a influenciadora foi condenada a arcar com as custas processuais, elevando o valor total da dívida em mais R$ 100 mil.

Contradições apontadas pelo banco

O Banco XP, afinal, apresentou argumentos que reforçaram a tese contra Úrsula. Entre eles, destacou que ela demorou cinco dias para registrar a contestação. Explicou também que a influenciadora possui serviço de notificação de gastos em tempo real. A instituição também levantou a possibilidade de ela ter emprestado o cartão e compartilhado a senha com outra pessoa.

