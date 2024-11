Campeão da Sul-Americana assume mágoa com o River Plate

No último sábado (23), o meio-campista Santiago Sosa conquistou a Sul-Americana pelo Racing, com uma vitória por 3 a 1, em decisão contra o Cruzeiro. Entretanto, no que dependesse de sua vontade, ainda no início de 2024, isso simplesmente não teria acontecido.

Isso porque, em entrevista dada para a ‘Radio La Red’, da Argentina, Sosa garante que tinha muita vontade de atuar no River Plate. Ao ponto, aliás, de dizer que chegou a “se oferecer” para o Millonario que, na época, tinha Martín Demichelis no comando técnico.

Além de ser torcedor riverista confesso, Santiago é formado nas categorias de base do clube e se profissionalizou lá antes de rumar para os Estados Unidos. Mais precisamente, para o Atlanta United, clube da Major League Soccer (MLS) que defendeu entre 2021 e 2023.

Contudo, de acordo com o jogador de 25 anos, ele escutou da parte do River Plate que não havia interesse da entidade em abrir uma negociação. Além disso, Sosa chegou a dizer que alguns conhecidos do clube sequer o atenderam para saber do que se tratava:

“Em janeiro, eu queria muito voltar. Estava louco por isso, mas algumas circunstâncias me impediram de voltar. Eles (River Plate) me disseram que não estavam interessados. Me doeu porque sou torcedor e sonho em voltar. Não voltei, mas são coisas que fazem parte do passado. O importante é estar aqui no Racing vivendo este ano maravilhoso.”

Atualmente, Santiago Sosa está na Academia em regime de empréstimo, já que seus direitos seguem vinculados ao Atlanta United. Porém, depois do título continental, o presidente racinguista, Victor Blanco, afirmou em entrevista que o clube vai exercer o direito de compra previsto no acordo. Nesse sentido, o Racing ficaria com 80% dos direitos econômicos do meio-campista pelo valor de quatro milhões de dólares (R$ 23,1 milhões, na cotação atual).

