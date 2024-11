Inter Miami, de Messi, anuncia Mascherano como novo técnico

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do técnico argentino Javier Mascherano. O treinador de 40 anos assinou contrato com o clube da MLS até 2027. Antes de assumir a equipe estadunidense, o argentino comandou somente a Seleção Argentina sub-20 — que disputou a Olimpíada de Paris e caiu nas quartas de final para a anfitriã França.

No time da MLS, Mascherano reencontrará Lionel Messi, que foi seu companheiro tanto no Barcelona quanto na Seleção Argentina. Juntos, com o ex-volante como capitão, foram vice-campeões do mundo em 2014, no Mundial disputado no Brasil.

“Poder comandar um clube como o Inter Miami é uma honra para mim, e um privilégio que vou trabalhar para aproveitar ao máximo. Cheguei pela ambição inquestionável da organização, e pela infraestrutura que o clube tem para permitir isso”, disse Mascherano.

Mascherano, afinal, chega ao comando no lugar de Tata Martino, que pediu para deixar o clube por motivos pessoais. O treinador chegou ao clube dos Estados Unidos em junho de 2023. Nesta temporada, conquistou o título da Supporters’ Shield ao fazer a melhor campanha regular do Major League Soccer. Aliás, com esse feito, a Fifa decidiu ceder uma vaga ao clube no Mundial de 2025. Porém, a equipe foi eliminada no mata-mata pelo Atalanta United, após derrota por 3 a 2 nas quartas de final da Conferência Leste.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.