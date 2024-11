Monaco x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira, 27/11, no Estádio Louis II, no principado de Mônaco, pela quinta rodada da fase de pontos corridos da Champions. Com 6 pontos, o Benfica está na zona de repescagem. Dessa forma, precisa vencer para se aproximar do G8. O time da casa, por sua vez, soma 10 pontos. Entrou na rodada em terceiro lugar e com uma vitória seguirá com pontuação confortável rumo à vaga direta as oitavas de final.

Onde assistir

Os canais Space e Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Monaco

O Monaco não contará com o atacante norte-americano Balogun e e o apoiador senegalês Diatta. Mas o suíço Zakaria se recuperou de lesão e vai para este duelo contra os portugueses. A duvida do técnico Adi Hutter está na lateral-esquerda. Afinal, o brasileiro Caio Alexandre e pode perde a posição para Elebi.

Na coletiva, Adi Hutter disse que o Benfica entrará sob pressão neste jogo que ele considera de grand eequilíbrio:

“O Benfica tem um jogador excepcional que é o Di María. Vi seus jogos e obeservei que se defendeu muito bem na derrota por 1 a 0 para o Bayern na rodada passada. Eles têm seis pontos. Mas nós temos 10 em quatro jogos. Por isso, a pressão estará mais do lado do Benfica”.

Como chega o Benfica

O lateral-direito Bah segue machucado e fora. Além disso, no treino da manhã desta segunda-feira, o lateral Nicklas Beste sentiu uma lesão, não treinou e estará fora do duelo. Diferentemente da derrota para o Bayern, o técnico Bruno Lage (ex-Botafogo) escala o time no 4-3-3, deixando de lado o esquema com três zagueiros. Com isso, António Silva e Otamendi lutam por uma vaga na zaga, mas este último leva vantagem.

MONACO X BENFICA

5ª Rodada da Champions

Data e horário: 27/11/2024, às 17h (de Brasília)

MONACO: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu e Caio Henrique (Elebi); Zakaria e Camara; Akliouche, Golovin e Ben Seghir; Embolo. Técnico: Adi Hutter

BENFICA: Trubin; Kabore, Tiago Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino Luis e Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Rade Obrenovix (SVN)

Auxiliares: Jure Praprotnic e Grega Kordez (SVN)

VAR: Alen Borošak (SVN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.