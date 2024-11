Bahia x São Paulo (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Bahia nesta quarta-feira (27/11), às 16h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, os paulistas venceram por 2 a 0, jogando em casa e agora tem vantagem para a volta. A equipe pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Já o Esquadrão de Aço precisa vencer por três gols de diferença para ir à final. Caso vença por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Bahia

Após engatar cinco vitórias em cinco jogos na competição, o Bahia conheceu seu primeiro revés na Copa do Brasil Sub-20 no duelo de ida da semifinal. Afinal, o Esquadrão de Aço perdeu para o São Paulo por 2 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença para ir à final. A equipe, aliás, não fez uma boa partida no primeiro embate e o técnico Rogério Ferreira pode fazer mudanças. Contudo, quem deve jogar é Waliffer, artilheiro do Tricolor Baiano na competição com quatro gols.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo, a equipe está invicta com quatro vitórias e um empate e busca manter essa invencibilidade para chegar na decisão. Assim, com a vantagem construída no jogo de ida, o Tricolor Paulista pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Aliás, o técnico Allan Barcellos deve manter a equipe que venceu na primeira partida e coloca as esperanças de gols em Ryan Francisco, que nessa competição já foi a rede seis vezes e lidera a artilharia.

BAHIA X SÃO PAULO

Semifinal da Copa do Brasil Sub-20 – jogo de volta

Data-Hora: 27/11/2024 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA)

BAHIA: Pedro Cruz; Alex Ferreira, Dodô, Frederico e Sidnei; Wendel Silva, Jota e Roger; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho. Técnico: Rogério Ferreira.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Cauã Lucca e Matheus Alves; Felipe Oliveira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Bruno Fernandez Moreira (BA)

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

