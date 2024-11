Abraham faz a diferença na vitória do Milan na Champions

O Milan foi até a Eslováquia nesta terça-feira, 26/11, para enfrentar o Slovan, no Pólo Tehelné, em Bratislava. Não fez um grande jogo nesta 5ª rodada da fase de Liga da Champions, mas com qualidade individual e aproveitando o presente dos donos da casa, venceu por 3 a 2. Assim, segue com a sua tradição nesta Liga dos Campeões, joga para o gasto e vence. Com este terceiro triunfo seguido, chega aos 9 pontos, às portas do G8 (zona de classificação direta às oitavas). Já o Slovan Bratislava segue mal. Quinta derrota em cinco jogos, zero ponto e último lugar (36º).

O jogo teve belos gols. Pulisic abriu o placar para o Milan, mas, ainda no primeiro tempo, Barseghjan empatou para os donos da casa. No segundo tempo, Rafael Leão e Tammy Abraham marcaram os gols que garantiram mais três pontos para os italianos. Contudo, no fim, Nino Marcelli fez mais um para o Slovan, fechando o placar em 3 a 2.

Primeiro tempo: tudo igual

O primeiro tempo foi curioso. Apesar da posse de bola (69%) e muito mais finalizações (10 a 3), o Milan viu o Slovan Bratislava ser bem mais perigoso quando foi ao ataque. Tanto que a primeira chance foi do time da casa, com o atacante Strelec entrando livre na área, driblando Maignan e chutando. Porém, Pavlovic se jogou na bola e salvou. O lance acordou o Milan, que chegou ao primeiro gol aos 15. Tammy Abraham fez grande jogada no meio de campo e trocou para Pulisic, entrar desmarcado pela direita e chutar na saída do goleiro Takac. Contudo, aos 23, em contra-ataque, Barseghjan disparou pela direita e tocou por cobertura para fazer um belo gol, deixando tudo igual.

Segundo tempo: Milan garante a vitória

No segundo tempo, o técnico Paulo Souza colocou Rafael Leão, que começou no banco. O craque português fazia um jogo apagado, mas aos 23 apareceu bem. Após corte de Abraham, entrou na área e tocou fazendo mais um belo gol neste jogo.

A “capa de cal” veio aos 26. Strelec, que tinha perdido um gol na etapa final, apareceu para ajudar na defesa. Mas o que fez foi atrasar a bola para o seu goleiro sem ver que Abraham estava no meio do caminho: Milan 3 a 1.

Só que o Milan também dava vacilos. Aos 43, O time atacava na tentativa de dar a bola ao menino Francesco Camarda. Afinal, com apenas 16 anos, ele entrara pouco antes e buscava o tento para se tornar o mais jovem a fazer gol em Champions. Mas Rafael Leão perdeu a bola e gerou um contra-ataque que resultou num golaço de Nino Marcelli. Entretanto, não deu tempo para o atual pentacampeão esclovaco (e caminhando para o hexa). Alías, o time da casa ainda teve um expulso nos acréscimos. Tolic.

