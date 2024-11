Botafogo tenta empréstimo de Rollheiser, mas Benfica rejeita oferta

Botafogo ainda sonha com a contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser, que atua no Benfica. O Alvinegro tentou contar com o jogador no início desta temporada, mas o negócio não avançou.

Segundo o jornalista André Hernan, a diretoria alvinegra voltou a ter Rollheiser como alvo para reforçar o clube. A expectativa era tentar um empréstimo, no entanto, ainda de acordo com a informação, o Benfica não vai negociar o atleta.

O meia-atacante tem sido reserva desde que chegou no clube português, em janeiro deste ano. Ainda sim, o Benfica não pretende negociá-lo, com a expectativa de que ele tenha mais oportunidades no elenco.

Além do Botafogo, Hernan informou que o Santos também tentou negociar o jogador. O Benfica, por sua vez, chegou a rejeitar uma proposta de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 61 milhões há duas semanas de um time dos Estados Unidos.

Rollheiser soma apenas dez partidas, sendo quatro como titular, nesta temporada pelo clube português. Além disso, ele marcou um gol e também contribuiu com uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.