Vasco tem interesse em Pitta, do Cuiabá

Mesmo com a temporada em andamento, o Vasco já se movimenta para buscar reforços para o ano de 2025. E uma das posições a ser atacada no mercado é a de atacante, visando um jogador para brigar por posição com Vegetti. Assim, o Cruz-Maltino abriu conversas com Isidro Pitta, um dos destaques do Cuiabá, segundo publicação do “ge” desta terça-feira (26).

O paraguaio de 25 anos marcou 21 gols na atual temporada, sendo sete no Brasileirão – é o artilheiro do Dourado no torneio. A negociação, no entanto, não é fácil. Afinal, o jogador tem contrato com o time cuiabano até o fim de 2026. E, apesar do provável rebaixamento, o Cuiabá precisa dar aval para o negócio sair do papel.

Assim, o Vasco segue monitorando Pitta, que também interessa a outros clubes tanto do Brasil, quanto de fora. O jogador, que atua no país desde 2022, passou a integrar a seleção do Paraguai nas últimas convocações. Ele já tem cinco jogos (todos pelas Eliminatórias da Copa), mas ainda não marcou. Em 106 jogos pelo Cuiabá, ele anotou 33 gols.

