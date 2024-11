Aston Villa x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da Champions League, Aston Villa e Juventus medem forças nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), pela 5ª rodada. Assim, as duas equipes tropeçaram na rodada anterior e tentam dar um salto na tabela para encostar no pelotão de frente.

Nesse sentido, a equipe inglesa soma 9 pontos e ocupa a oitava colocação, entre os possíveis classificados para a próxima fase (oitavas de final). A Velha Senhora, por sua vez, tem 7 pontos, na 11ª posição, e segue entre os times que terão que passar por um playoff antes das oitavas.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (27) terá a transmissão do HBO Max, serviço de streaming.

Como chega o Aston Villa

Sem saber o que é vencer há um mês, a equipe inglesa tenta recuperar o equilíbrio na temporada. No entanto, não terá Kamara e Ramsey, ambos com lesões na coxa. Além disso, o técnico espanhol Unai Emery tem algumas dúvidas, como Konsa, com dores no quadril, e Onana, com dores no pé. Ao todo, já são seis jogos sem triunfar, enquanto na Champions, The Villans têm boa campanha.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora tem uma série de problemas para o duelo, fora de casa. Adzic, Bremer (operou o joelho), Cabal e Milik, estão fora de combate. Dessa forma, Douglas Luiz, Nico González e Vlahovic apresentaram problemas musculares e passaram por novas avaliações para saber se terão condições de estar em campo. Por fim, o time comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta busca ampliar a invencibilidade para sete partidas na temporada.

ASTON VILLA X JUVENTUS

5ª rodada da Champions League

Data e horário: 27/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Villa Park, Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. Técnico: Unai Emery

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, Koopmeiners, Kenan Yıldız; Weah. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Alejandro Hernández Hernández (ESP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.