Felipe Melo, do Fluminense, é punido por cinco jogos pelo STJD

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, pegou cinco jogos de suspensão por ofensas à arbitragem no duelo contra o Grêmio, no último dia 1º, pelo Brasileirão. Além disso, a Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) multou o defensor em R$ 6 mil. As decisões tiveram maioria dos votos e cabem recurso. Mesmo do banco de reservas, o jogador fez o gesto característico de ‘roubo’ após se irritar com a arbitragem no empate por 2 a 2.

Quem também recebeu punição foi o Fluminense, multado em R$ 50 mil por atos discriminatórios de torcedores na partida em questão. No mesmo processo, o gandula José Claudemir da Silva foi advertido. A Procuradoria o enquadrou no artigo 258 por conduta antidesportiva.

“Aos 54 minutos do segundo tempo, expulsei diretamente o atleta número 30 Felipe Melo de Carvalho, por sair do banco de reservas e se dirigir em minha direção aplaudindo as decisões da arbitragem de maneira irônica e desrespeitosa. Após a expulsão o referido atleta virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: “O Fluminense está sendo roubado.””, diz parte da súmula do árbitro Matheus Delgado Candançan (SP).

Dessa forma, é possível que Felipe Melo não atue mais pelo Fluminense. Afinal, seu contrato vai só até o fim do ano e o Tricolor só joga mais quatro partidas em 2024. Assim, caso não renove ou não tenha a pena reduzida, ele não atua mais pelo clube.

