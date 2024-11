Champions: com gols brasileiros, Arsenal goleia Sporting

O Arsenal, com destaque para os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, não teve dificuldades para golear o Sporting por 5 a 1 nesta terça-feira, 26/11, pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os londrinos dominaram o jogo, especialmente no primeiro tempo, quando abriram 3 a 0 com gols de Martinelli, Havertz e Gabriel Magalhães. Na etapa final, Gonçalo Inácio descontou para os Leões, Mas Saka e Trossard ampliaram.

Com a goleada, o Arsenal chegou aos mesmos 10 pontos do Sporting. Ambos estão parcialmente no G8, a zona de classificação direta para as oitavas de final. No entanto, o Arsenal ocupa a 7ª posição, enquanto o Sporting é o 8º, com a diferença estando no saldo de gols. Mas podem sair dependendo dos jogos desta quarta-feira.

Primeiro tempo: Arsenal domina o Sporting

No primeiro tempo, o que se viu foi uma aula de estratégia do técnico Mikel Arteta sobre o novato João Pereira, que assumiu o comando do Sporting há uma semana após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United. Pereira (ex-Sporting B) em seu segundo jogo, não estava à beira do campo por não ser diplomado pela UEFA. Com isso, o auxiliar Tiago Teixeira foi quem estava em seu lugar.

O Arsenal pressionou com marcação alta, forçando o time português a dar chutões. Além disso, Arteta conseguiu anular Gykeres, o goleador do Sporting, que mal tocou na bola. Enquanto isso, o ala Maxi Araújo e o zagueiro Gonçalo Ramos não conseguiam Saka e Timber noa ataques pela direita. Como resultado, o time inglês teve sucesso pela direita. Aos seis, Timber recebeu a bola, fez cruzamento perfeito, e Martinelli não desperdiçou a chance, abrindo o placar. Aos 22, Saka, pela direita, driblou Araújo e cruzou para Havertz, que apenas tocou para o gol vazio.

O Sporting tentou reagir, principalmente pela direita com Quenda, o único jogador que conseguiu algum sucesso contra a defesa inglesa. No entanto, Raya fez uma grande defesa em chute de Quenda aos 42 minutos. Esse foi o único susto para o Arsenal no primeiro tempo. Após a defesa, o Arsenal teve escanteio pela esquerda que encontrou Gabriel Magalhães na segunda trave. O zagueiro cabeceou e fez o terceiro gol dos Gunners. O primeiro tempo foi de altíssimo nível para os londrinos.

Segundo tempo: Goleada confirmada

No segundo tempo, o Sporting se lançou ao ataque. Aos dois minutos, teve um escanteio pela direita. Trincão cobrou e Gonçalo Inácio, de cabeça, diminuiu o placar para os portugueses. No entanto, o Arsenal acabou com a esperança do time da casa quando ampliou aos 19. Diomande fez pênalti em Odegaard. Saka bateu: 4 a 1.

A larga vantagem fez o Arsenal recuar, o que levou o Sporting a buscar o gol a qualquer custo. Gyokeres passou a ter algum espaço. Mas os portugueses foram frustrados pelas boa defesas de Raya. Já o time inglês era letal. Aos 36, Merino, na entrada da área mandou bomba. O gileiro Franco Israel fez defesa parcial, mas para o meio da área. Trossard só teve o trabalho para fechar a goleada em 5 a 1. No fim, Gyokeres mandu uma na trave. Mas não era dia do goleador da Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.