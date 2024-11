Kim faz o gol da apertada vitória do Bayern sobre o PSG

Bayern e PSG se enfrentaram nesta terça-feira (26/11), na Allianz Arena, em Munique, pela 5ª rodada da Champions. Mais incisivo no ataque, os alemães saíram a frente com um gol do zagueiro Kim no primeiro tempo. Na etapa final, apesar de alguns sustos, o time da casa seguiu melhor. Mas os franceses, que ficaram com dez – Dembélé expulso – deram sufoco na reta final. Enfim, Bayern 1 a 0.

Com a vitória, o Bayern dá um salto na tabela, mas ainda está fora do G8 (zona de classificação direta às oitavas). Ocupa o 11º lugar. O PSG tem apenas 4 pontos, em 26º. Caso a fase de pontos da Champions terminasse nesta rodada, estaria eliminado até mesmo da repescagem (times do 9º ao 24º).

Primeiro tempo: Kim põe Bayern na frente

O Bayern fez um jogo mais consistente no primeiro tempo, trabalhando pelos flancos e com o controle da bola. Teve uma chance incrível aos seis minutos. Musiala recebeu livre de marcação na área, olhou para o goleiro e mandou a bomba para grande defesa de Safonov, goleiro russo que foi a surpresa na escalação de Luiz Enrique, colocando o italiano Donnarumma no banco.

O Bayern chegou a ter 70% de posse e uma nova chance com Gnabry. Mas o PSG fazia bom jogo defensivo e, depois dos 25 minutos, passou a equilibrar o clássico. Só não marcou com Dembélé, sempre o alvo ofensivo, por causa de boa defesa de Neuer. Contudo, aos 38, Kim abriu o placar para os alemães. Kimmich cobrou escanteio fechado, o goleiro Safonov falhou feio, rebatendo mal e no meio da pequena área. Aí Kim só precisou cabecear e fazer 1 a 0. Dois minutos depois, quase o segundo. O goleiro Neuer fez uma ligação direta para Gnabry, que disputou a bola com Hakimi, entrou na área, mas chutou pressionado pelo lateral e mandou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o jogo teve oportunidades para os dois times. Mas a expulsão de Dembélé (já tinha amarelo, fez falta e levou o vermelho) deixou o PSG com dez, facilitando o trabalho dos alemães. Musiala foi quem teve a grande oportunidade, mas chutou na trave. Nos minutos finais, mesmo com um a menos, o PSG pressionou, mas não vazou o gol de Neuer.

