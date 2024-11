Liverpool x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O duelo mais pesado desta quinta rodada da fase de liga da Champions acontece nesta quarta-feira (27). Liverpool e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra. O duelo entre dois dos maiores clubes do futebol europeu promete ser equilibrado.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Max (streaming).

Como chega o Liverpool

Em casa, o Liverpool quer aproveitar o bom momento para conquistar mais uma vitória, manter os 100% de aproveitamento, e se consolidar na briga pela liderança da fase de liga.

A boa notícia é que Elliott está recuperado de lesão e volta a estar à disposição do técnico Arne Slot. No entanto, a equipe segue com algumas baixas importantes no time. São os casos de Alisson, Diogo Jota e Federico Chiesa. Além disso, Alexander-Arnold é tratado como dúvida.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue precisa se recuperar na Champions e terá um duelo complicado pelo frente. Nas quatro rodadas disputadas, o Real Madrid tem duas vitórias e duas derrotas. Assim, a equipe está na 21ª posição, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Ao mesmo tempo, Real Madrid recebeu uma má notícia nesta segunda-feira (25): Vini Jr sofreu uma lesão e deve desfalcar o time por até um mês. Dessa maneira, Carlo Ancelotti perde mais um jogador importante para os próximos jogos e o brasileiro se junta aos zagueiros David Alaba e Éder Militão, os laterais-direitos Dani Carvajal e Lucas Vázquez, o meio-campista Aurelien Tchouaméni e o atacante Rodrygo, no departamento médico do clube. No entanto, há uma esperança de que Tchouaméni e Vázquez retornem já na próxima partida.

Assim, o uruguaio Valverde deve seguir lataral-direita, onde atuou improvisado na vitória sobre o Leganés, pelo Campeonato Espanhol, quando, inclusive, balançou a rede. Por fim, o ataque deve ser formado por Arda Guler, Bellingham, Brahim Díaz e Mbappé, com Camavinga e Modric no meio de campo.

Liverpool x Real Madrid

5ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: quarta-feira, 27/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger e Mendy; Camavinga e Modric; Guler, Bellingham e Brahim Díaz; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: François Letexier (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Onde assistir: TNT e Max (streaming).