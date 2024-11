Guardiola: ‘O Manchester City não está em bom momento’

Pep Guardiola chega aos seis jogos sem vencer. Depois de cinco derrotas seguidas, o time ficou nesta terça-feira (26/11) no 3 a 3 com o Feyenoord, pela 5ª rodada da Champions. Mas o jogo foi em seus domínios e o time vencia por 3 a 0 até os 30 minutos da etapa final. Ou seja: um tremendo sabor de derrota que deixa o Citu em 15º lugar, com oito pontos (e ainda pode cair mais dependendo dos resultados dos jogos desta quarta-feira). Assim, fica em situação complicada quanto à classificação às oitavas.

No fim da partida, em entrevista à TNT, o treinador do City, Pep Guardiola, lamentou o resultado do que ele considerou um jogo de erros generalizados do seu time:

“Fazíamos um bom jogo, abrimos 3 a 0. Mas virou um jogo de erros. Cometemos erros. Demos os três gols para o Feyenoord. Infelizmente, não estamos num momento bom. Muito instáveis. Estamos cedendo muitos gols. Foi assim com o Tottenham. Perdemos muitas chances e o placar final foi 4 a 0 para o rival.”

Guardiola vem sofrendo com muitos desfalques, mas deixou claro que, especificamente neste jogo contra o Feyenoord, não tem como se escorar nos desfalques.

“Tínhamos 3 a 0 e o jogo controlado. Não tem nada a ver com os desfalques. Foram erros nossos. Um placar de 3 a 1 poderia acontecer. Mas depois tivemos mais um erro. Depois outro. Eles empataram.”

Guardiola: Champions e clássico com o Liverpool

O City agora precisa vencer os três jogos que restam se quiser terminar no G8 (vaga direta para as oitavas) ou periga ter de jogar a repescagem (9º a 24º lugares) ou mesmo ser eliminado (25º a 36º lugares). Os duelos que faltam são: 11/12, Juventus (fora); PSG (22/1, fora) e Brugge (29/1, casa).

Mas Guardiola disse que será preciso virar a chave para o Inglês. O atual tetracampeão vai ter uma série de jogos complicados e a maioria deles já será neste domingo. O tetracampeão é o atual vice-líder, com 23 pontos, e enfrenta o líder Liverpool (31 pontos), na casa do adversário. Uma derrota o deixará 11 pontos atrás do ponteiro.

“O que temos que fazer é recuperar os jogadores. Não podemos ficar pensando em Champions, mas nos próximos jogos pelo Inglês.”

