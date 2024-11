Elenco do Cruzeiro e Fernando Diniz são cobrados por organizada

O Cruzeiro foi derrotado na final da Sul-Americana no último sábado (23), perdendo a chance de conquistar o título e garantir a classificação para a Libertadores. Agora, a equipe precisa vencer o Grêmio para manter vivo o sonho de disputar a competição internacional.

Antes do confronto contra o time gaúcho, marcado para esta quarta-feira (27), a maior torcida organizada do Cruzeiro se reuniu com os jogadores e cobrou resultados. Participaram do encontro Edu Dracena, os atletas Cássio, Lucas Silva, Villalba e Marlon, além do técnico Fernando Diniz.

A organizada enfatizou que, mesmo com uma eventual classificação para a Libertadores, as cobranças continuarão, ao considerarem a vaga uma obrigação. Sob o comando de Diniz, o Cruzeiro enfrenta um momento delicado, ocupando atualmente a sétima posição na tabela, com 47 pontos.

Confira um trecho da nota publicada pela organizada do Cruzeiro

*”Depois de meses de desempenho abaixo do esperado, estivemos hoje na Toca da Raposa para cobrar explicações do elenco. Os salários estão em dia, o clube oferece uma estrutura de primeiro mundo, o estádio está sempre cheio e, o mais importante, vocês vestem a camisa do maior clube do estado e um dos maiores do mundo!

Se isso não é motivo suficiente para dar o sangue em campo, a mesma porta que trouxe vocês para cá está aberta para saída. Quem não estiver comprometido deve seguir outro caminho.

Hoje, o mínimo que esperamos é que terminem o campeonato com honra. E deixamos claro: a vaga na Libertadores não é só uma meta, é uma obrigação!”*

