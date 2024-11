Gustavo Gómez lamenta Palmeiras pouco eficaz e critica arbitragem

O Palmeiras perdeu a liderança e viu o tricampeonato consecutivo. Na noite desta terça-feira (26), o Verdão sofreu o revés diante do Botafogo, por 3 a 1, no Allianz Parque, e voltou para a segunda colocação da tabela.

Após a partida, o zagueiro Gustavo Gómez lamentou o resultado. Para o zagueiro, o Verdão começou bem na partida, mas não conseguiu aproveitar suas oportunidades. O capitão palmeirense destacou que ainda há dois jogos pela frente e o Palmeiras tem que fazer sua parte.

“Sabíamos que ia ser difícil. Começamos muito bem o jogo, criamos as nossas chances, buscamos o gol o tempo todo, não fomos eficazes, não deu. Ainda temos mais dois jogos a trabalhar para tentar ganhar e ver o que acontece”, ressaltou.

Os jogadores do Verdão saíram na bronca com a arbitragem. No lance do primeiro gol, a equipe alega que a bola não desviou na marcação e o escanteio, que originou a jogada que abriu o placar, foi mal marcado. Gómez aproveitou para criticar Wilton Pereira Sampaio e afirmou que o árbitro não vem tendo boas atuações.

“Eles fizeram o gol em um escanteio que nós achamos que não foi. Mas o árbitiro é Fifa, achávamos que era melhor. Eu não gosto de reclamar, mas um árbitro Fifa tem que treinar, melhorar, mas os últimos jogos deles são muito fracos. Ele tem que evoluir, trabalhar, quando erramos. Só que Sampaio está cada vez pior”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.