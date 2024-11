Veja os cenários que valem o tri do Palmeiras do Brasileirão

O Palmeiras se complicou e não depende mais apenas de si mesmo para ser campeão brasileiro. O Verdão perdeu para o Botafogo por 3 a 1 nesta terça-feira (26/11), em pleno Allianz Parque, e viu o rival carioca abrir três pontos de vantagem na liderança, faltando duas partidas para acabar a competição.

Agora, com apenas seis pontos em disputa, o Palmeiras tem três cenários que podem ajudar a equipe a ser tricampeã nacional. Contudo, precisará contar com apenas um tropeço do Botafogo.

O primeiro cenário é o Palmeiras vencer os dois jogos restantes. Assim, o Verdão dependeria de uma derrota ou empate do Botafogo nos dois jogos restantes. Neste cenário, o Verdão iria a 76 pontos, e se o adversário empatasse na pontuação, o Palmeiras teria uma vitória a mais no critério de desempate.

Agora, se o Palmeiras vencer uma partida e empatar outra, só conseguirá o título se o Botafogo perder os dois últimos dois jogos ou empatar um deles. Na pior das hipóteses para o Verdão, os times empatariam em 74 pontos, e o Alviverde também teria vantagem no número de vitórias.

Por fim, se o Verdão vencer um jogo e perder outro, o Botafogo necessariamente precisa ser derrotado em seus dois últimos compromissos para o Palmeiras ser campeão. Mais uma vez, as equipes terminariam empatadas, agora em 73 pontos, e o time de Abel Ferreira com uma vitória a mais.

Outras ameaças ao Palmeiras

Mas aí tem um detalhe: o Internacional e o Fortaleza têm 65 pontos e 9 pontos a disputar; e podem chegar a 74 pontos. Então, o Verdão teria que secar também o Colorado e o Leão Cearense.

Não existe um cenário em que o Palmeiras seja campeão sem vencer uma das duas partidas restantes. Isso porque o Verdão chegaria a 72 pontos e o Botafogo já soma 73 neste momento.

A reta final do Palmeiras no Brasileiro

A equipe volta a campo na quarta-feira (4/12) quando visitará o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. A última rodada será contra o Fluminense, no Allianz Parque.

“Estamos na luta ainda. Botafogo tem tudo para ser campeão. Já desperdiçaram no ano passado e não acredito que vão desperdiçar de novo. O máximo responsável pelo que aconteceu sou eu, mas vamos continuar a trabalhar. Não tem nada decidido”, disse Abel Ferreira, após a partida.

