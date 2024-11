Ganso deixa o gramado com dores e preocupa o Fluminense

O Fluminense deixou pontos importantes pelo caminho no empate sem gols com o Criciúma, no Maracanã, e se complicou na luta contra o rebaixamento. Agora, a equipe carioca terá que buscar resultados positivos longe de seus domínios e tem uma preocupação para a partida contra o Athletico, em Curitiba.

Afinal, Paulo Henrique Ganso deixou o gramado com dores nas costas e será avaliado nesta quarta-feira (27) para saber a gravidade do caso. O técnico Mano Menezes optou, então, pela entrada de Renato Augusto contra o Tigre, porém o meio-campista não conseguiu ser eficiente.

Quem também apresentou um problema físico com Keno. O atacante chegou a sair por um tempo devido a uma entorse, porém voltou ao gramado e aparenta estar bem.

“Questões lombares são delicadas, diferentes para cada um, você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo e em pouco tempo destrava, você leva uma outra condição para o jogo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso (situação de Ganso). Eu agora não posso adiantar nada”, disse o comandante, em entrevista coletiva.





“Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio-campo que foi mais grave, eu acho que acumulou os dois; ele teve uma entorse, mas conseguiu suportar bem em relação a entorse. Saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba”, explicou o treinador.

O camisa 10 é um dos principais jogadores do elenco na temporada, sendo o cérebro do time. Ao longo do segundo tempo contra o time Carvoeiro, a equipe sentiu sua ausência e produziu mais na base da transpiração e de cruzamentos na área.

Situação na tabela

Com 39 pontos, o Fluminense volta a campo no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), para um confronto direto com o Furacão, pela 36ª rodada. Por fim, a atual diferença para a zona de rebaixamento é de um ponto, com dois jogos fora e um em casa pela frente.

