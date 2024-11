Luis Enrique analisa revés do Paris Saint-Germain: ‘Se há algum culpado, sou eu’

Com o revés para o Bayern de Munique por 1 a 0, pela quinta rodada da Champions League, o Paris Saint-Germain vive uma situação incômoda na competição. Afinal, a equipe francesa está fora da repescagem (que terá um playoff antes das oitavas de final) do novo formato do torneio. Assim, o técnico Luís Enrique se responsabilizou pelo momento delicado do time.

“A responsabilidade é sempre global. Não se trata de procurar culpados ou heróis. Quando chegam as derrotas, há uma grande vontade de atacar e repito: se há algum culpado, sou eu”, disse o treinador em entrevista coletiva.

De acordo com o treinador, a expulsão do Dembélé, no início do segundo tempo, quando a equipe já perdia por 1 a 0, complicou de vez qualquer possibilidade de reação.

“No primeiro tempo estivemos longe do jogo. Eles conseguiram nos sufocar com a pressão. No segundo tempo saímos melhores, mas a expulsão de Dembélé nos fez perder as possibilidades”, analisou.

Por fim, o PSG caiu para a 25ª colocação, fora da zona de classificação para a repescagem da Champions League. No momento, o time soma apenas quatro pontos após cinco rodadas e estaria eliminado se a primeira fase se encerrasse com este cenário.

