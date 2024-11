Cristiano Ronaldo posta foto de sunga, e detalhe chama atenção

Uma foto de Cristiano Ronaldo em sua rede social deu o que falar. O jogador português de 39 anos exibiu sua boa forma durante uma sessão de sauna, onde aparece apenas de sunga. Porém, o ‘destaque’ da publicação acabou ficando por conta de seus pés.

Na foto, as unhas do camisa 7 aparecem com uma pigmentação escura. Enquanto alguns seguidores alegavam ser resquícios de lesões, outros acusaram falta de higiene por parte do português.





“Quem também deu zoom nos pés dele?”, brincou um seguidor.

“Esmalte top, irmão”, ironizou outro.

“Eu conheço uma manicure top, está a fim do contato?”, disse um terceiro.

“E essa unha do pé, vida?”, questionou mais um.

Confira a publicação:









Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)





Cristiano Ronaldo em alta

Depois de um início tímido na temporada, Cristiano Ronaldo voltou ao modo ‘robozão’. Na última segunda-feira (25), o astro português marcou dois gols na vitória do Al Nassr por 3 a 1 sobre o Al Gharafa, fora de casa, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Atualmente, o português soma 13 gols e três assistências em 17 jogos pelo seu clube até o momento.

