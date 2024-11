Guardiola pede desculpas após fala sobre arranhões: ‘Não quis minimizar a automutilação’

Depois do empate do Manchester City pela Champions League, o técnico Pep Guardiola assustou os torcedores ao aparecer com arranhões e ferimentos no rosto. Durante a explicação, o comandante afirmou que queria se machucar, porém utilizou as redes sociais para se desculpar sobre a fala. Ele disse que os cortes foram acidentais e que não quis diminuir um assunto sério.

“Fui pego de surpresa com uma pergunta no final de uma coletiva de imprensa, ontem à noite, sobre um arranhão que apareceu em meu rosto e expliquei que uma unha afiada causou isso acidentalmente. Minha resposta não teve a intenção de forma alguma de minimizar a grave questão da automutilação. Eu sei que muitas pessoas lutam contra problemas de saúde mental todos os dias e gostaria de aproveitar este momento para destacar uma das maneiras pelas quais as pessoas podem procurar ajuda”, publicou o treinador.

Além disso, o profissional indicou canais de acesso a uma entidade europeia que oferece tratamento a pessoas com problemas de saúde mental, a Samaritans. Ela realiza o mesmo trabalho que o Centro de Valorização da Vida (CVV) faz no Brasil. Tem a intenção de oferecer apoio emocional e projetos de prevenção ao suicídio de forma gratuita.

Em campo, o Manchester City não consegue engrenar na temporada. Diante do Feyenoord, chegou a abrir 3 a 0 no placar, porém levou três gols no segundo tempo. Com o empate por 3 a 3, o treinador vive a pior fase da carreira, com seis jogos consecutivos sem vencer.

Por fim, os Citizens ocupam a 15ª colocação, com oito pontos e fora da zona de classificação direta para as oitavas de final do torneio continental.

