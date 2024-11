Bastos, do Botafogo, passa por exames e é dúvida para final

O Botafogo pode ter um desfalque importante na final da Libertadores. O zagueiro Bastos deixou o campo logo aos 11 minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras e, segundo o jornalista Victor La Regina, ele realizou exames de imagem nesta quarta-feira (27), em São Paulo, antes de a delegação embarcar para Buenos Aires.

No entanto, o Alvinegro não vai divulgar o resultado do exame e, dessa forma, o jogador é dúvida para o confronto. Bastos sentiu a posterior da coxa após uma disputa com Rony, na tentativa de cortar um cruzamento. Logo após o lance, o goleiro John fez sinal para o banco de reservas pedindo a substituição.

Adryelson entrou no lugar do alagoano e inclusive fez o terceiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Assim, ele deve ser o substituto caso Bastos não tenha condições de jogo. Lucas Halter também é uma opção para o técnico Artur Jorge.

A vitória contra o adversário direto colocou o Alvinegro de volta na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, pela primeira vez na final da Libertadores, o Glorioso enfrenta o Atlético Mineiro, no sábado (30), às 17h (de Brasília). A partida será em Buenos Aires.

