O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Luís Castro é o objetivo principal do clube neste momento. Em sua participação no Summit CBF Academy, o mandatário confirmou que existe conversas com o técnico há muito tempo e estão avançadas. Além disso, o dirigente diz apenas esperar a resposta do treinador para concluir a contratação.

“Não há como esconder. Nós, de fato, conversamos. Abrimos negociações na semana passada, isso avançou bastante, a ponto de o representante ter vindo ao Brasil. Ele deixou claro que gostaria de conhecer a estrutura do Santos, do CT, da Vila Belmiro. Desde ontem, o representante está aqui”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu:

“Estamos aguardando a avaliação feita pelo Teixeira, tomara que seja um bom prenúncio. Não é da família, mas talvez lá atrás deve ter alguma raiz portuguesa. (risos) Tudo caminha, acreditamos, para um desfecho favorável. Hoje, nitidamente, a prioridade é o Luís Castro. Não temos nada a esconder”, completou.

As negociações do Santos com Luís Castro

Na última segunda-feira (25/11) , o empresário do treinador, Antônio Teixeira, veio ao Brasil e se reuniu com a diretoria do Peixe. O agente também foi à Baixada Santista e conheceu as instalações do Alvinegro Praiano, além do CT Rei Pelé.

Castro é visto pelo Santos como um nome capaz de coordenar uma boa mudança no departamento de futebol e ser o capitão de uma reformulação para o retorno à Série A. Assim, o Peixe não descarta fazer um forte esforço financeiro para ter o treinador.

Recentemente, foi revelado que o português exigiu uma folha salarial alta para sua comissão técnica e um aporte financeiro de R$ 50 milhões para contratações. O treinador quer um projeto forte para poder brigar por títulos em 2025 e por isso não tem pressa para acertar com um novo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.