Libertadores: Globo define esquema para Botafogo e Atlético-MG

A Globo definiu sua programação para a transmissão da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, no próximo sábado (30), às 17h. Uma das principais novidades será a participação de Loco Abreu, ex-jogador uruguaio e ídolo do Glorioso. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

O ex-camisa 13 estará ao lado de Ana Thaís Matos durante o pré-jogo da decisão, que começa às 16h. Com exibição exclusiva da emissora carioca na TV aberta, a final (17h) contará com a narração de Luís Roberto e os comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Apesar de não exibir a partida, o SporTV terá uma grade especial na cobertura da final da Libertadores. A partir de quinta-feira (28), todos os programas serão apresentados diretamente da Argentina. No dia do jogo, o ‘Aquecimento SporTV’ terá duas horas de duração e seguirá ao redor do estádio Más Monumental, casa do River Plate, palco da decisão. A atração será comandada por Luiz Carlos Jr, ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Richarlyson, campeão da Libertadores de 2013 pelo Atlético.

Além do ‘Seleção SporTV’, com André Rizek, o ‘Troca de Passes’ e o ‘Tá Na Área’ também contarão com participações diretamente da capital argentina. Na sexta (29), o ‘Redação SporTV’, comandado por Marcelo Barreto, repete o procedimento.

Enquanto isso, no Brasil, o narrador Jader Rocha, junto com Grafite e Henrique Fernandes, também estarão na cobertura.

Atrações esportivas da Globo na TV aberta durante a final da Libertadores

Na TV aberta, as edições mineira e carioca do Globo Esporte seguirão o modelo in loco de transmissão, direto de Buenos Aires. Maurício Paulucci (MG) e Alex Escobar (RJ) comandam às exibições, com participações dos comentaristas Ana Thais Matos, Caio Ribeiro, Richarlyson e Roger Flores.

No domingo (1), com o título já definido, Barbara Coelho apresenta o ‘Esporte Espetacular’ de Buenos Aires, assim como Paulucci, responsável pelo bloco regional mineiro do programa.

Além dos profissionais já citados, a Globo contará com sete equipes de reportagem na Argentina. Estarão presentes Carlos Gil, Guto Rabêlo, Marcelo Courrege, Raphaela Potter, Richard Souza, Roger Casé e o correspondente Raphael Sibilla.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.