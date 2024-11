Heidenheim x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da fase de pontos corridos da Liga Conferência, o Chelsea enfrenta nesta quinta-feira, 28/11, os alemães do Heidenheim, que jogam em casa, na Voiht Arena. O jogo, às 14h45 (de Brasília) é pela quarta e penúltima rodada e de extrema importância. Afinal, reúne rivais que venceram os seus três jogos, mas com o modesto time da Alemanha em sexto lugar por causa do saldo de gols. Afinal, os londrinos têm 13 e os germânicos 4.

Como a fase é de tiro curto (seis jogos) e dos 36 times apenas os oito primeiros avançam diretamente às oitavas e aqueles entre 9º e 24º jogam uma repescagem, ter uma campanha 100% é essencial. Tudo para não contar com combinações ou saldo de gols para terminar no G8.

Como chega o Heidenheim

Surpresa alemã a conseguir uma vaga para a Liga Conferência quando todos imaginavam que o time lutaria contra o rebaixamento, o Heidenheim terá um desfalque de peso. O artilheiro do time, Marvin Pieringer, sofreu série lesão e só volará em três meses. Sem ele, o time perde muito de seu poder de fogo. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Frank Schmidt deve formar o ataque com Conteh, Honsak e Wanner. Schmidt disse que a cidade está eufórica com esta partida.

“Há pouco tempo nossa meta era a Segundona alemã. Mas, nesta quinta, vamos simplesmente jogar uma competição contra o Chelsea. Isso é algo com que só poderíamos sonhar por muitos anos. Porém, agora é realidade”, disse o treinador.

Vale citar que o time, no campeonato alemão faz campanha bem modesta: afinal, é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos em 11 jogos.

Como chega o Chelsea

O técnico Enzo Maresca vem revezando jogadores na Liga Conferência. Assim, é provável que volte a deixar no banco seus astros como Cucurella, Palmer e Nicolas Jackson. Pedro Neto, que é titular, se recuperou de lesão e pode aparecer no time tular, assim como outro português, João Félix.

HEIDENHEIM X CHELSEA

4ª Rodada da Liga Conferência

Data e Horário: 28/11/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Voiht Arena, Heidenheim (ALE)

HEIDENHEIM:Heidenheim: Müller; Traoré, Manika, Gimber e Fohrenbach; Dorsch, Maloney e Schoppner; Conteh, Honsak e Wanner. Técnico: Frank Schmidt

CHELSEA: Chelsea: Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo e Veiga; Caicedo, George, Nkunku, Felix e Mudryk; Guiu. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (HOL)

Auxiliares: Erwin Zeinstra e Johan Balder (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

