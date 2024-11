Felipe Andreoli abre o jogo sobre saída da Globo

O apresentador Felipe Andreoli falou sobre sua saída da Globo após 10 anos. O jornalista abriu o coração e confessou que a decisão não foi fácil de ser tomada. Porém, acredita ter tomado a atitude correta.

De acordo com Andreoli, o processo levou tempo para que ele pudesse ter a convicção sobre deixar a emissora carioca.

“Foi uma decisão assim, muito tempo pensando, muito difícil de se tomar. Mas esses dois meses estão mostrando que eu fiz a coisa certa. Estou me sentindo bem, pelo menos”, afirmou o apresentador, em entrevista a TV Fama.

Na conversa, o ex-Globo também confirmou a assinatura do contrato com a Record para apresentar o Power Couple ao lado da esposa, a também jornalista Rafa Brites. O anúncio oficial ainda não foi realizado.

Recentemente, o jornalista voltou às origens quando participou da transmissão da oitava edição da Supercopa Desimpedidos, evento do canal do YouTube que o ex-global é um dos fundadores. O título acabou com a equipe G3X.

Trajetória de Felipe Andreoli até a chegada na Record

Felipe Andreoli, de 44 anos, começou a ganhar destaque na TV durante sua participação como repórter no CQC, da Band, onde atuava junto com nomes como Danilo Gentili, Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque.

Em dezembro de 2014, o apresentador chega à Globo para para ficar à frente do programa esportivo Extra Ordinários, junto a Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá no SporTV. Além disso, ele também contribuiu como repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes na TV aberta.

Contudo, em 2017, ele assume o Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, chega ao posto apresentador do Globo Esporte SP, no lugar de Ivan Moré.

