Luiz Henrique, do Botafogo, pede desculpas a Hulk antes da final

Botafogo e Atlético Mineiro vão se encontrar novamente no próximo sábado (30), pela final da Libertadores. A partida acontece após dez dias do confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com uma polêmica entre Hulk e Luiz Henrique.

No entanto, após a vitória do Alvinegro sobre o Palmeiras nesta terça-feira (26) e dias antes da decisão pela competição internacional, o atacante do clube carioca, em entrevista à “Globo”, pediu desculpas ao jogador do Galo.

“Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível como eu sou também. Temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia. É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor”, disse.

A confusão começou após Hulk tirar satisfação com o técnico Artur Jorge e jogadores do Botafogo sobre uma fala de Luiz Henrique no intervalo. Segundo o jogador do Galo, o goleiro reserva relatou a ele que o atacante botafoguense chamou a equipe mineira de “merda”.

Dessa forma, o atleticano ainda chegou a dizer que Luiz Henrique não era humilde e que ele “só deu dois chutes na Seleção”. No fim, o atacante do Alvinegro ainda foi expulso por atirar uma garrafa nos seguranças do estádio. A cena foi flagrada pelo VAR, e o atacante cumpriu suspensão automática no empate contra o Vitória.

Botafogo e Atlético Mineiro, portanto, se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. É a primeira vez que o Alvinegro disputa a final da competição.

