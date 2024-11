Vasco visa recuperar Sforza, dos maiores investimentos do ano

Ainda sem engatar no Vasco, o jovem volante Sforza pode ter suas últimas chances na equipe carioca. Afinal, o interino Felipe deve dar oportunidades ao argentino nesta reta final de Brasileirão.

Segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (27), Sforza pode ganhar vaga até mesmo num setor adiante no meio-campo. Ainda assim, há chance do clube negociar o jogador, contratado por R$ 24 milhões junto ao Newell’s Old Boys (ARG) no começo de 2024. Só João Victor (R$ 32 milhões) e Adson (R$ 26,6 milhões) foram mais caros em 2024.

Tal qual ocorreu com Luca Orellano, que chegou como promessa argentina, não se adaptou e foi para a MLS (liga dos Estados Unidos), Sforza pode passar pelo mesmo processo. Segundo o canal “Atenção, Vascaínos!”, o Vasco já iniciou contatos com o mercado para visar uma possível saída, especialmente para times que atuem nos EUA. Orellano, contratado em 2023 junto ao Vélez Sarsfield (ARG), está emprestado ao Cincinatti FC e deve ser comprado ao fim da cedência.

Sforza é o décimo jogador do elenco com mais partidas na temporada – 37 -, mas, ao mesmo tempo, é apenas o 14º com mais vezes como titular – 16. No período, marcou um gol e deu uma assistência, alternando entre boas e más atuações.

