Austrália x Brasil (feminino): onde assistir, escalações

A Seleção Brasileira feminina fará, às 7h10 (de Brasília) na manhã desta quinta-feira, 28/11, mais um amistoso. Em Brisbane, no Suncorp Stadium, visita a Austrália. O jogo será o primeiro de dois entre as seleções nesta data-fifa feminina vem despertando muito interesse no torcedor australiano. Tanto que 45 mil ingressos foram vendidos para esta partida. Assim, tudo indica que os 52,5 mil bilhetes estarão esgoyados até o início do amistoso (que na Austrália ocorrerá às 21h).

O Brasil não contará com Marta, que na semana passada foi campeã da Liga Americana com Orlando Pride. Ela não convocada desta vez. Outra veterana que não está no grupo é Cristiane, que na semana passada foi campeã carioca com o Flamengo. Mas Kerolin e Priscila, que integravam a lista, foram cortadas por lesão.

Onde assistir

O canal SporTV, às 7h10 (de Basília).

Como chega a Austrália

Embora conte com uma equipe forte e entre com o status de favorita para esta partida, a Austrália não terá a apoiadora Raso, além da estrela Sam Kerr. Assim, as atenções ficam voltadas para a atacante Caitlin Foord, fera dos ingleses do Arsenal e com 128 convocações pelas ‘Matildas’. Ela vive grande fase. Afinal, nos últimos dois meses foi escolhida a jogadora do mês da liga inglesa.

“Estou muito animada com a possibilidade de voltar a jogar diante da nossa torcida. Afinal, defender a Austrália é uma honra. Quando você veste o verde e o dourado, não se trata tanto de tática, mas de jogar pelo seu país e dar tudo. É o que faremos diante do Brasil. Temos muita história com as brasileiras, desde grandes torneios e jogos de mata-mata”, disse Foord ao site oficial da seleção feminina da Austrália, respitando a força das Canarinhos.

Como chega o Brasil

Este é mais um jogo de um ciclo de preparação em que o treinador Arthur Elias segue sua observação, visando a Copa América de 2025 (no Equador) e a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Para ele, enfrentar uma das seleções mais tradicionais do futebol feminino em sua casa e numa cidade que será sede dos Jogos Olímpicos de 2032 trará experiência ao grupo.

“Imagino que será um jogo muito equilibrado. Para nós, é um desafio vir até a Austrália. Porém, mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e o número reduzido de treinamentos, temos um grupo renovado. Dessa forma, estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida e também no segundo jogo”, disse o treinador, lembrando que o Brasil ainda fará mais um amistoso contra as Matildas no dia 1/12, nesta última data FIFA de 2024.

Uma das titulares para esta partida é Amanda Gutirerres. A jogadora do Palmeiras acabou de ser campeã do Paulistão diante do Corinthians e está animada para o desafio desta quinta-feira:

“Pedimos por esse momento: jogar diante de grandes seleções em estádios lotados. Contra a Austrália será esse grande dia. Então, vamos aproveitar a oportunidade e fazer o melhor que a gente pode pela Seleção.”

AUSTRÁLIA x BRASIL

Amistoso feminino

Data e horário: 28/11/2024, às 7h10 (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Kennedy, Clare Hunt, Catley e Michelle Heyman; van Egmond, Winona Heatley e Cooney-Cross;Yallop e Caitlin Foord. Técnico: Tony Gustafsson

BRASIL: Lorena; Bruninha, Vitória Calhau, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes e Adriana. Técnico: Arthur Elias

Arbitragem: Não informada até o fechamento desta matéria

