Sturm Graz vence Girona e ainda sonha com o mata-mata da Champions

Dia histórico para o Sturm Graz. Nesta quinta-feira (17), o time austríaco venceu o Girona por 1 a 0, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions, no duelo que marcou a primeira vitória sobre um clube espanhol na história da competição. Mika Biereth anotou o gol da vitória no Liebenauer Stadium, que manteve as esperanças da equipe em disputar o mata-mata.

Com o resultado, o Sturm Graz conquistou a primeira vitória nesta edição de Champions, após quatro derrotas seguidas, e somou os três primeiros pontos. Assim, o time austríaco subiu para a 29ª posição, com dois pontos a menos que o PSV, clube que abre a zona de playoffs do mata-mata.

Por outro lado, o Girona levou um banho de água fria após conquistar a primeira vitória na rodada passada. Dessa forma, o time espanhol caiu para a 30ª posição, sendo ultrapassado pelo próprio Sturm Graz, com os mesmos três pontos.

